Nevischio in A15 e tra Fidenza e Bologna. Camion di bombole si ribalta: A1 chiusa a Orte

Il nevischio sta creando disagi alla circolazione sulle strade anche nel Parmense. Nella zona di Roma, inoltre, l'A1 è chiusa a causa di un incidente.

Il nevischio è segnalato tra Fidenza e Bologna in A1, fra l'allacciamento con l'A1 e Pontremoli in Autocisa (A15) e in A22.

SI RIBALTA UN CAMION DI BOMBOLE: A1 CHIUSA A ORTE. Lunghe code si sono formate sull'autostrada A1 nella zona di Roma: il tratto fra Orte e l'allacciamento con la Diramazione Roma Nord è stato chiuso in entrambe le direzioni dopo il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava bombole di acetilene e di ossigeno.

L’incidente è avvenuto al km 523, in carreggiata sud. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale di Autostrade per l’Italia della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano.

Ci sono 2 chilometri di coda fra Guidonia Montecelio e il bivio A1/Diramazione Roma Nord.

Per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Orte, Autostrade consiglia di percorrere la Strada Statale 675 verso Viterbo, quindi immettersi sulla strada Statale 2 Cassia verso Roma.

Ai veicoli provenienti da Sud e diretti verso Firenze, dopo l’immissione obbligatoria sulla Diramazione Roma Nord, si consiglia di immettersi sul Grande Raccordo Anulare verso Civitavecchia e successivamente percorrere la Strada Statale 2 Cassia verso Viterbo, quindi prendere la Strada Statale 675 verso Orte dove rientrare in autostrada verso Firenze.