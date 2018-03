Sono segnalati 5 chilometri di coda sull'A15 fra Pontremoli e Berceto, in direzione Parma, a causa del traffico intenso.

Ci sono inoltre lavori in corso sulla carreggiata in direzione Parma tra Fornovo e Parma Ovest, dal km 17+200 al km 15+200. In direzione opposta (verso La Spezia) lavori in corso fra Berceto e Pontremoli dal km 57+890 al km 60+080

Traffico regolare, alle 18, sul tratto parmense dell'A1.

E' segnalata una coda di 2 chilometri fra Carpi e il bivio A22/A1, sempre per traffico intenso.

Traffico in tempo reale