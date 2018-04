Camion si ribalta in A14 e finisce di traverso sulla carreggiata: 12 chilometri di coda

Nel pomeriggio in Autocisa era segnalato un incidente tra Fornovo e Parma Ovest verso Parma. Alle 19 la situazione era tornata alla normalità.

In A1 alla stessa ora sono segnalati 6 chilometri di coda tra Carpi e il bivio A22/A1 a causa del traffico intenso.

CAMION SI RIBALTA IN A14: CODE ATTORNO A BOLOGNA. Un mezzo pesante che procedeva nel tratto bolognese della A14 in direzione Casalecchio di Reno si è ribaltato, occupando sia la corsia di sorpasso in Nord che la corsia di sorpasso in Sud. L’incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, non avrebbe causato vittime, è avvenuto verso le 17.30 e ha paralizzato il nodo autostradale di Bologna.

Sono segnalati 6 chilometri di coda tra il bivio per la A1 e il bivio per la A13 in direzione Ancona, e altrettanti tra San Lazzaro ed il bivio per il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli. Ripercussioni per lo stesso incidente ci sono anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14, sulla A13 Bologna-Padova e sulla tangenziale.

Si legge sul sito di Autostrade:

A chi viaggia in direzione Ancona consigliamo di uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare a Bologna San Lazzaro dopo

aver percorso la Tangenziale di Bologna; mentre a coloro che viaggiano verso nord consigliamo di uscire a Castel San Pietro e rientrare a Borgo Panigale.

Per le lunghe percorrenze verso Milano, consigliamo di proseguire sulla A13 Bologna-Padova e successivamente sulla A4 Milano-Brescia, percorso inverso per chi da Milano si sposta in direzione Ancona.

Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

