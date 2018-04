Sabato Parma-Carpi al Tardini: ecco le modifiche alla viabilità

Sabato alle 15 al Tardini si disputerà la sfida Parma-Carpi. Ed ecco le modifiche alla viabilità previste con ordinanza:

Dalle ore 10 alle 18 istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti strade:

• Parcheggio (lato Sud) compreso tra Viale S. Michele, Piazzale Risorgimento e Viale P. M. Rossi. escluso venditore ambulante autorizzato

- Parcheggio di P.le Risorgimento adiacente civ.1

- Viale Partigiani d’Italia da P.le Risorgimento a Via Puccini

- Via Torelli (nel tratto compreso da P.le Risorgimento a Via Viotti)

- Via Puccini

- Via Pezzani

- Via Scarlatti

- Viale P.M. Rossi

- Viale S. Michele Dalle 13:30 fino a cessate esigenze

Istituzione del divieto di circolazione veicolare da attuarsi a richiesta del Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico nei seguenti tratti stradali: Viale Partigiani d’Italia – da Piazzale Risorgimento all’intersezione con Via Puccini – Via Torelli – da Piazzale Risorgimento ad intersezione Via Viotti/Via Puccini –,Stradone Martiri della Libertà (eccetto bus Navetta tifosi), Viale Pier Maria Rossi, Viale San Michele, Bretella di collegamento di via Torelli con viale Partigiani d’Italia, Via Scarlatti, Via Puccini, Via Pezzani

Dal provvedimento di divieto di circolazione sono esclusi i residenti che esibiscono un documento d’identità (fatto salvo quanto disposto dal Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico) , i veicoli delle Forze di Polizia e di pubblica assistenza e di soccorso, i mezzi Azienda TEP SpA destinati al trasporto dei tifosi locali, i taxi, i velocipedi, i ciclomotori, i pullman dei giocatori delle due Società calcistiche interessate alla manifestazione sportiva e i veicoli con autorizzazione cat. invalidi nazionale.

Dalle ore 12.00 alle ore 18.00 : Istituzione di area di sosta riservata ai veicoli che espongono l’autorizzazione invalidi nazionale in Via Puccini (nel tratto compreso tra Viale Partigiani d’Italia e Via Bandini).

Dalle ore 12.30 alle ore 19.00 : Destituzione della corsia preferenziale di strada Zarotto e contestuale disattivazione del sistema elettronico di rilevamento dei transiti. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione. − Tutta la segnaletica necessaria sarà portata sul posto a cura della società AB Global Service Srl; − La società AB Global Service Srl provvederà alla posa di tutta la segnaletica secondo le norme del Codice della Strada e alla rimozione della stessa a cessate esigenze; − Il Comando di Polizia Municipale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza. − Il Comando di Polizia Municipale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione. − Il Comando di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati. − I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.