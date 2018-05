Tutti in coda per Cibus: 9 km sull'A1 tra Terre di Canossa e Parma Tempo reale

Terzo giorno di Cibus, e terzo giorno di code per raggiungere la manifestazione che alle Fiere di Parma mette in vetrina il cibo italiano tra tradizione e novità. Sull'A1 Milano-Bologna una coda di 9 km si è formata tra Terre di Canossa - Campegine e Parma. Inoltre 4 km di coda, in aumento, tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Parma in direzione di Bologna. Ci sono inoltre code in uscita a Parma da entrambe le provenienze.



Uscita consigliata provenendo da Milano: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Terre di Canossa - Campegine.





Traffico in tempo reale