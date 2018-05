A1: ancora code in uscita a Parma

Ancora code in autostrada questa mattina a Parma, in A1, provenendo da Bologna. A complicare la situazione traffico c'è la pioggia, in A1 e in Autocisa. I disagi sono stati comunque più contenuti rispetto ai giorni scorsi.

Alle 9 erano segnalati anche rallentamenti fra il bivio A1/fine complanare Piacenza e bivio A1/diramazione Fiorenzuola a causa della presenza di animali. Attorno alle 9,30 il problema era risolto.

Anche in A15 era segnalata la presenza di un capriolo al chilometro 8+000 tra Fornovo e Parma Ovest. E' intervenuta la Stradale ma l'animale si è allontanato da solo dalla carreggiata.

Traffico in tempo reale