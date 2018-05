Lavori in tangenziale nord: restringimenti di carreggiata fino al 27 maggio

Sono previsti restringimenti della carreggiata (e disagi al traffico) in tangenziale nord dal 12 al 27 maggio.

Anas comunica che, "per lavori sulla strada statale 9 Var "Tangenziale Nord Ovest di Parma", saranno attive alcune limitazioni alla circolazione. Per interventi di manutenzione sui giunti di dilatazione, a parziale rettifica delle precedenti limitazioni già in vigore da martedì 8 maggio, sarà istituita la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso in direzione Reggio Emilia dal km 5,900 al km 6,700 (zona Baganzola-Moletolo), all’interno del territorio comunale di Parma. La conclusione dei lavori è prevista per mercoledì 27 maggio".

