Lavori in tangenziale Nord: lunghe code. Anche su via Emilia Ovest si va a rilento

Inizio di mattinata con disagi per chi deve transitare in zona Crocetta. Lunghissime code in tangenziale Nord in direzione di Reggio Emilia, a partire da San Pancrazio, a causa dei lavori programmati da Anas. Come conseguenza, traffico a rilento anche su via Emilia Ovest dalla Crocetta fino a Piazzale Santa Croce in direzione centro. Code anche sulla provinciale di Baganzola in direzione città.