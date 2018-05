Un camion ha investito un operaio in A1 a Fidenza, all'altezza del chilometro 91 nord. L'incidente è avvenuto attorno alle 9, per cause in via di accertamento. Il 118 ha inviato ambulanza ed elicottero: l'uomo è stato portato al Maggiore con ferite di media gravità. Sul posto anche la polizia stradale.

In seguito all'incidente si sono formati 2 chilometri di coda fra il bivio A1/A15 e Fidenza in direzione Milano.