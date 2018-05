Il traffico si è intensificato nelle autostrade del Parmense, in serata. Fra le 18 e le 21 circa ci sono stati rallentamenti fra il bivio A1/A15 e Fiorenzuola e in Autocisa (A15) fra Parma Ovest e il nodo con l'A1 e nel tratto Pontremoli-Berceto. In più si è verificato un incidente al chilometro 2+000 fra gli svincoli di Parma Ovest e l'interconnessione con l'A1.

Attorno alle 21 la situazione era tornata alla normalità.