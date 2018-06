In A1 tra Fidenza e Fiorenzuola si sono formati fino a 3 chilometri di coda a causa di un incidente. Alle 17,15 la coda si era ridotta a un chilometro.

In Autocisa (A15) era segnalato un incidente al chilometro 51+500 fra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A15 resta la segnalazione di maltempo per tutto il tracciato dal nodo con l'A1 a quello con l'A12.