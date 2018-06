Code per traffico intenso tra Fidenza e il bivio A1-A15. Code per incidente in mattinata

Alle 11,30 sono segnalate code a tratti tra Fidenza e il bivio A1/A15 per traffico intenso.

In mattinata era avvenuto anche un incidente in A1, al chilometro 80 nord, tra Fidenza e Fiorenzuola,nelle prime ore della mattina. Per cause in via di accertamento, si sono scontrati un furgone e un'auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fidenza, tra le 5,50 e le 8 circa, e il personale del 118 dal Piacentino.

Si sono formate code verso Milano ma anche "code per curiosi" in direzione opposta, tra Fiorenzuola e Fidenza.

In Autocisa (A15) c'era un camion in avaria tra Fornovo e Borgotaro. E' intervenuta la polizia stradale. Non si sono creati comunque gravi pericoli per la viabilità.





Autostrade: traffico in tempo reale



I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Cangelasio per un incidente stradale. La squadra del 115 di Fidenza è intervenuta fra le 3 e le 4,30 circa.