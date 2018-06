Incidente mortale in Autocisa: operaio travolto e ucciso

In Autocisa si è verificato un grave incidente al chilometro 14 tra Fornovo e Parma Ovest, verso Parma, a circa un chilometro di distanza dall'area di servizio Medesano Est. Sono intervenuti 118 e polizia stradale. In base alle prime informazioni, un operaio è stato travolto e ucciso da un veicolo.

Il 118 ha inviato anche l'eliambulanza ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.