Due incidenti in pochi minuti: code a Bologna fra A1 e A14

Disagi per chi viaggia, questa mattina, nella zona di Bologna. Ci sono 6 chilometri di coda fra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna a causa di due incidenti, avvenuti a breve distanza, all'altezza del km 23.

"Nel primo incidente - riferisce Autostrade - si sono tamponati un'auto ed un camion, nel secondo incidente si sono invece tamponate due auto. Il traffico transita su due corsie. Più avanti, tra Bologna San Lazzaro ed il bivio con il Raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli, si è formata una coda di 7 km, in diminuzione, a causa di un incidente, adesso risolto, avvenuto al km 10 alle ore 7:45. Di conseguenza consigliamo a chi viaggia sulla A14 verso Bologna e verso la A1 Milano-Napoli di uscire a Castel San Pietro e rientrare in autostrada sulla Tangenziale di Bologna all'altezza dello svincolo 2 Bologna Borgo Panigale".

