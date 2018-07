Mattinata di traffico intenso sulle autostrade.

In A1 ci sono code a tratti fra Casalpusterlengo e Fidenza per traffico intenso, in direzione Bologna. Disagi anche fra Modena Nord e Bologna. Questa mattina erano segnalati anche 2 chilometri di coda tra Fidenza e il bivio A1/A15 per un incidente al km 94.

In Autocisa (A15) ci sono 3 chilometri di coda fra Aulla e il nodo con l'A12 verso La Spezia.

In A14 sono segnalate code a tratti fra Bologna e Imola verso Rimini.