Lungo la tangenziale nord-ovest, per interventi di manutenzione della pavimentazione stradale, a partire da lunedì sarà istituita la chiusura della corsia di marcia e sorpasso in direzione Reggio Emilia dal km 8,000 al km 9,000, all’interno del territorio comunale di Parma. La conclusione dei lavori è prevista per mercoledì 30 luglio.