Autosole: stasera chiuso il casello di Parma in direzione Milano

Stasera, dalle 22 il casello di Parma, in direzione di Milano, resterà chiuso fino alle 6 del mattino di martedì. Giovedì sera, invece, sarà la volta del casello di Fidenza (in direzione di Bologna), che rimarrà chiuso sempre dalle 22 alle 6 del mattino dopo. Per lavori sarà chiuso anche lo svincolo per Milano dalle 21 di domani alle 6 di mercoledì 18 luglio.