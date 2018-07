Lavori in corso: code sulla via Emilia a Parola. Problemi anche in tangenziale a Parma

Pomeriggio di code sulla via Emilia tra Parma e Fidenza e in tangenziale nord a Parma.

Si sono formate lunghe code sulla via Emilia tra Parma e Fidenza per lavori, all'altezza di Parola. E' in corso il ripristino del guardrail distrutto da un tir fuori controllo, all'alba di ieri. Il 58enne alla guida del camion è rimasto ferito. Disagi anche sulla corsia opposta.

Lavori di asfaltatura stanno creando code invece in tangenziale nord a Parma per asfaltature in corso.