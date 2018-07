Incidente tra Parma e Fidenza: code in A1 ma anche in Autocisa e tangnziale

Incidente che ha coinvolto 4 atuomobili sulla A1 Milano-Napoli, tra Parma e Fidenza in direzione di Milano: 8 km di coda in aumento. Il traffico, nelle vicinanze dell'incidente scorre su tre corsie.

Per le lunghe percorrenze per i veicoli diretti a Milano, dopo Modena nord prendere la A22 in direzione del Brennero, fino all' interconnessione con la A4 dove si può viaggiare in direzione di Milano.

Per il traffico locale, a chi è diretto a nord, consigliamo di uscire a Parma ed attraverso la statale 9 via Emilia, rientrare in autostrada a Fidenza. Inavitabili anche le code sul traffico locale, in tangenziale a Parma. Ripercussioni anche sull'Autocisa, con una coda di 4 km all'innesto con l'A1.

Sul luogo dell'incidente sono presenti tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici, la Polizia stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia.