Dopo le 19 il traffico è rimasto bloccato fra Aulla e Pontremoli tra il km 79+500 e il km 78+500 in direzione di Parma a causa di un veicolo in fiamme. Si è formata una coda di un chilometro. In serata la situazione è tornata alla normalità.

Pauroso schianto poco dopo la mezzanotte in A1 a un chilometro dal casello di Parma. Nella corsia nord, direzione Milano, tre auto sono entrate in collisione ed il bilancio è di cinque feriti, di cui quattro in condizioni di media gravità e uno con lievi traumi. Sul posto le ambulanze del 118 e la Polizia stradale.