Traffico da "bollino nero" nel periodo 4-11 agosto

Traffico da «bollino nero» su strade e autostrade italiane le mattine del 4 e 11 agosto, quando è previsto l’esodo estivo. Il prossimo fine settimana sarà invece da «bollino rosso» come tutti i week end di agosto e a ferragosto. Traffico da rientro in città è invece previsto nelle ultime due domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre. Questo prevede il calendario messo a punto da Viabilità Italia, nell’ambito del Piano dei servizi per l’esodo estivo 2018, presentato al Viminale.