Un incidente è avvenuto in via Emilio Lepido, all'altezza della rotatoria ex Salamini, fra la via Emilia e la tangenziale sud. In base alle prime informazioni diffuse dal 12 TgParma, un ciclista è rimasto ferito. Sul posto il personale del 118 e la polizia municipale. Ci sono disagi al traffico in direzione Reggio Emilia fra la tangenziale nord e via Emilio Lepido.