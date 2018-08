Traffico: rallentamenti tra Piacenza e Fidenza e da Campegine a Bologna

Questa mattina sulle autostrade ci sono rallentamenti per traffico intenso, anche se non si evidenziano situazioni critiche.



In A1 sono segnalati rallentamenti tra Piacenza e Fidenza e in tutto il tratto da Terre di Canossa-Campegine a Bologna.

In A14, code a tratti fra Bologna Borgo Panigale e Faenza.

Traffico scorrevole in A15.

Autostrade: traffico in tempo reale