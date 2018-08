Esodo: traffico intenso tra Fiorenzuola e il bivio con l'A15 e code al bivio Modena-Brennero Tempo reale

E’ intenso sulla rete autostradale dell’Emilia-Romagna il traffico per l’esodo estivo, in una delle giornate previste con il 'bollino nero". Traffico rallentato tra il Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola e il Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per traffico intenso. Coda invece al Bivio A1/A22 Modena-Brennero provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.



Uno dei punti più critici è il raccordo A1-A14 di Casalecchio dove lunedì è esplosa un’autocisterna. L’autostrada è aperta, ma si viaggia su una sola carreggiata e questo provoca rallentamenti e code a tratti da Castel San Pietro.

Code anche sull'A14 per raggiungere la riviera romagnola.

Il traffico sulle autostrade in tempo reale

Intanto, secondo una indagine di Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del week end da bollino nero sulle strade italiane, quasi sei italiani su dieci (57%) hanno deciso di mettersi in viaggio per Ferragosto per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita.

La stragrande maggioranza degli italiani - sottolinea la Coldiretti - si mette dunque in movimento; solo il 19% vive il Ferragosto come un giorno uguale agli altri, mentre il 24% coglie l’occasione per stare in casa a riposare.

Il week end di Ferragosto resta dunque il momento clou delle vacanze degli italiani che anche quest’anno hanno privilegiato il mese di agosto. Con le ultime partenze, infatti, salgono a 21 milioni i connazionali che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di fuori casa in questo mese. Se è il mare, con il 62%, è la meta più gettonata, al secondo posto si piazzano le città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti dalla montagna.

Il 60% degli italiani in viaggio - conclude la Coldiretti - ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto; tra le preferenze si segnalano, nell’ordine, anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi che fanno segnare un aumento rispetto allo scorso anno.