Traffico intenso in direzione del mare

E’ intenso il traffico sulla rete autostradale dell’Emilia-Romagna, in direzione del mare, nel secondo giorno del week end da bollino nero.

Rallentamenti si sono registrati in mattinata in A1 fra Modena nord e il bivio per l’A22 e, soprattutto, in A14 dove ci sono code tra Bologna San Lazzaro e Forlì. Rallentamenti anche in direzione opposta, fra Forlì e Imola.

Dopo l’incidente di lunedì scorso, è completamente percorribile il raccordo A1-A14 di Casalecchio in entrambe le direzioni, anche se il traffico può subire qualche rallentamento, soprattutto nei momenti di maggior afflusso, visto che si viaggia su una sola carreggiata.