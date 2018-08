Controesodo e incidenti, giornata di disagi sulle autostrade (A1 compresa)

Disagi in mattinata sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio parmigiano con la A15 e Fiorenzuola in direzione Milano, a causa di un incidente - avvenuto intorno alle 11 all’altezza del chilometro 90 - che ha visto coinvolte in un tamponamento 8 autovetture e in cui, si legge sul sito di Autostrade, sono rimaste ferite due persone. Oltre al personale della Direzione 2/o Tronco di Milano, sono intervenute sul posto le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici.

Subito dopo il sinistro, la circolazione è proseguita su una corsia e, anche per la concomitanza degli elevati volumi di traffico per i rientri dalle ferie estive, si registravano 12 chilometri di coda verso Milano. Alle 12 altri rallentamenti per un furgone ribaltato. Ale 14.30 si registravano code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza.

Ancora disagi sull'A14 a seguito del grave incendio di un mezzo pesante verificatosi nella tarda serata del 23 agosto nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, e ai conseguenti lavori di messa in sicurezza della struttura. Viabilità Italia segnala che al momento si registra traffico rallentato, con code a tratti, in carreggiata nord, in prossimità della galleria per i veicoli che da Bari viaggiano in direzione Bologna. Si circola su entrambe le corsie disponibili per ridurre i disagi. Inoltre ci sono 5 km di coda sulla carreggiata opposta, direzione Pescara, chiusa al traffico nel tratto tra Porto S. Giorgio e Grottammare. I veicoli che viaggiano in tale direzione escono obbligatoriamente al casello di Porto S. Giorgio e possono riprendere l’A14 al successivo casello di Grottammare, percorrendo la SS 16, con tempi di percorrenza di circa 60/70 minuti. Per facilitare le operazioni di scorrimento, non è previsto il pagamento del pedaggio a tale casello.

Si registrano inoltre traffico rallentato con code a tratti sulla SS 16, tra Bari e Brindisi; code a tratti in A1 tratti tra Firenze Scandicci e bivio A1 variante direzione nord; in A4 coda in ingresso alla barriera di Trieste-Lisert. Nel nodo di Genova: tratto chiuso tra bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto, entrata consigliata, verso Genova, Genova Ovest su A7 Milano-Genova; traffico intenso sull'A/10 direzione Savona.

Il traffico in tempo reale sulle autostrade