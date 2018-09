Incidenti: code in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza, 10 feriti in Autobrennero

Ci sono disagi per chi viaggia in autostrada, questa mattina.

In A1 è segnalata una coda di 7 chilometri tra la fine complanare Piacenza e Fidenza, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 77.

Si è formata inoltre una coda di 4 chilometri fra Carpi e il bivio A22/A1, per traffico intenso.

In A14 ci sono code a tratti fra Bologna San Lazzaro e Imola, sempre per traffico intenso. C'è inoltre una segnalazione di fumo tra Imola e Castel San Pietro.

Traffico scorrevole in Autocisa.

DIECI FERITI IN AUTOBRENNERO. E’ di dieci feriti, fortunatamente tutti lievi, il bilancio di un incidente stradale, avvenuto questa mattina sull'autostrada del Brennero, in Alto Adige. Quattro auto sono rimaste coinvolte nel tamponamento a catena, verso le 8, in una galleria a nord di Bolzano. A bordo si trovavano complessivamente 14 persone, anche bambini. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, la Croce bianca con più ambulanze e i vigili del fuoco. I feriti lievi sono stati portati all’ospedale di Bressanone per dei controlli. Durante l’intervento si sono formate lunghe code. Oggi, a causa del controesodo, il traffico è molto intenso in A22.