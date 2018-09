C'è qualche disagio per chi viaggia in autostrada questa mattina. In A1 il traffico è rallentato tra Fiorenzuola e Fidenza a causa di lavori in corso.

In Autocisa si è formata una coda di un chilometro fra Aulla e l'interconnessione con l'A12, dal km 94+000 al km 95+000 in direzione La Spezia, a causa di lavori.

C'è inoltre un veicolo fermo al km 57+500, fra Pontremoli e Berceto in direzione Parma.

