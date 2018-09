Incidente in viale Milazzo, due auto coinvolte. Disagi anche in autostrada

Un incidente si è verificato in viale Milazzo: sono coinvolte due auto, sul posto il personale del 118 e la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.

Disagi anche in autostrada. Nel tratto Fidenza-bivio A1-A15 è segnalata coda per lavori. In Autocisa, un chilometro di coda per lavori fra Aulla e l'interconnessione con l'A12.