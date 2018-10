Tamponamento fra un'auto e un camion: 6 km di coda fra Fidenza e Parma Tempo reale

Mattinata difficile sulla A1: tra Fidenza e Parma, in direzione Bologna, si sono formati 6 km di coda (in aumento) a seguito di un tamponamento tra un'auto e un camion al km 104. Si consiglia di uscire a Fidenza, e rientrare a Parma dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul luogo dell'incidente sono presenti il 118, i vigili del fuoco di Fidenza e il personale di Autostrade per l'Italia.

Coda di 4 km, invece, tra Parma-Fidenza in direzione Milano per un incidente registrato poco prima delle 9.





