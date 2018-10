Autocisa: pioggia fra Berceto e l'A12. Veicolo fermo tra Fornovo e Parma

In A1 si è formata una coda verso Milano nel tratto piacentino, nel primo pomeriggio. I problemi sono risolti.

In Autocisa (A15) è segnalata pioggia fra Berceto e l'interconnessione con l'A12. E' segnalato anche un veicolo fermo al chilometro 5+500 tra Fornovo e Parma Ovest, in direzione di Parma.



Il casello di Aulla, inoltre, sarà chiuso in entrata in direzione di Parma dalle 22 di domenica 28 ottobre fino alle 6 di lunedì 29 ottobre, per lavori in corso.