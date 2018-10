Vento e pioggia: "acqua alta" in tangenziale sud, intervengono polizia municipale e tecnici

Vento forte e pioggia stanno colpendo tutto il Parmense questa mattina. Non mancano i disagi alla circolazione stradale e in autostrada (A1 e in tutta l'A15). A Montecchio ci sono disagi sia in entrata da Montechiarugolo sia in uscita verso il Parmense: ci sono infatti deviazioni legate alla fiera. La polizia municipale regola il traffico sul posto.

A Parma la polizia municipale e i tecnici intervengono in tangenziale sud, all'altezza del sottopasso di via Budellungo. Il sottopasso resta aperto e si lavora per scongiurarne la chiusura, cercando di aspirare l'acqua. Bisogna comunque fare attenzione percorrendo quel tratto di tangenziale.

Ieri ci sono stati disagi per circa 20 minuti in seguito ad un allagamento in tangenziale