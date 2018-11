A1, camion in fiamme: 17 chilometri di coda sulla Bologna-Firenze

Attorno alle 14.15 sulla A1 Direttissima, è stato chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Panoramica località La Quercia e Firenzuola, in direzione di Firenze, a causa di un autocarro in fiamme nella galleria Poggio Civitella, all’altezza del km 19. A comunicarlo è la società Autostrade, sottolineando che non si sono registrati feriti e all’interno della galleria non ci sono altri veicoli. Alle 17 ci sono ancora 17 chilometri di coda fra Sasso Marconi e Roncobilaccio.

Agli automobilisti che da Bologna sono diretti verso Firenze si consiglia di utilizzare la A1 Panoramica.

Sul posto, oltre al personale della Direzione quarto Tronco di Firenze, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorsi meccanici.

Disagi questa mattina

In A1 era segnalata, alle 10, una coda fra il bivio A1/fine complanare Piacenza e il bivio A1/diramazione Fiorenzuola a causa di un incidente.

Questa mattina c'erano code anche fra Parma e Reggio Emilia, in seguito a un incidente avvenuto fra Terre di Canossa - Campegine e Reggio (in direzione Bologna).







Disagi anche in città: in via Mantova, fra le 8 e le 9 circa, code legate ai cantieri e ad un incidente avvenuto sul cavalcavia.