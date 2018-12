Scontro fra 5 auto in A1: una vittima e cinque feriti, autostrada chiusa fra Campegine e Parma

Incidente mortale in A1 vicino a Parma, all'altezza del chilometro 114 nord (Cortile San Martino), alle 14,50. Si sono scontrate cinque auto, di cui una ribaltata: una persona è morta, altre due persone hanno riportato ferite di media gravità. Tre i feriti lievi.

Si sono formati 9 chilometri di coda fra Campegine e Parma. Sul lato opposto, fra il bivio A1-A15 e Terre di Canossa-Campegine, sono segnalati 5 chilometri di coda "per curiosi".

Sono intervenuti il personale del 118 con diverse ambulanze e automediche, due mezzi vigili del fuoco e la polizia stradale.

Autostrade per l'Italia consiglia a chi sta viaggiando in A1 verso Milano di uscire a Reggio Emilia, percorrere la via Emilia e rientrare in autostrada a Parma.

Autostrade: traffico in tempo reale