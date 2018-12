I permessi di transito e di sosta restano validi fino al 28 febbraio

Due mesi di vita in più per i permessi di transito e di sosta in città. Il Comune ha annunciato la proroga della validità fino al 28 febbraio prossimo. Uno slittamento dovuto all'aggiornamento tecnologico del sistema.

"Considerato il processo di digitalizzazione della permessistica in atto - dice una nota del municipio - finalizzato al superamento dei permessi cartacei a favore di nuovi PASS con RFiD, potenzialmente utilizzabili anche per molteplici servizi alla cittadinanza e che il gestore del Piano della Sosta per conto del Comune di Parma, Infomobility spa, ha in corso le forniture e attività tecniche necessarie per addivenire alla consegna di detti nuovi pass, il sindaco ordina la proroga della validità dei permessi di transito e di sosta fino al 28/02/2019.

Più ampie informazioni per le nuove modalità di pagamento e rinnovo verranno fornite nel corso del mese di gennaio 2019. Per eventuali informazioni è possibile inviare una mail a Infomobility a permessi@infomobility.pr.it oppure chiamare il numero verde 80.238.630 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13 e 14-17".