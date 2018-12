In questa mattina di Santo Stefano la circolazione era scarsa ma bisogna fare comunque attenzione alla nebbia fra la Bassa, la città (compresa l'A1) e la zona pedemontana. Per quanto riguarda le autostrade, in A15 era segnalata nebbia fino a Fornovo e ancora tra Pontremoli e Aulla.

Attorno a mezzogiorno la nebbia si è diradata ma potrebbe tornare in serata.