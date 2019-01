Mattinata di nebbia a Parma e nel resto della pianura padana. In A1 la visibilità è ridotta a 150 metri fra Piacenza Nord e Terre di Canossa Campegine. Visibilità 90 metri fra Modena sud e Valsamoggia.

In Autocisa (A15) c'è nebbia fra l'interconnessione con l'A1 e Parma Ovest. Fra Borgotaro e Berceto, in direzione La Spezia, c'è un chilometro di coda a causa di lavori. Nello stesso tratto di autostrada, alle 10,50 è segnalato un incidente.

Autostrade in tempo reale