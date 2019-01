Veicolo in fiamme: 3 chilometri di coda fra Campegine e Reggio in A1

Disagi in A1 fra Terre di Canossa-Campegine e Reggio a causa di un veicolo in fiamme: si sono formati 3 chilometri di coda verso Bologna. Rallentamenti sul lato opposto a causa dei curiosi.



Attorno alle 7,35 erano segnalate code fra Reggio e Modena Nord per incidente.

Nessun disagio in Autocisa (A15).