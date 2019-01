Scontro auto-camion: fino a 7 km di coda tra Fidenza e Parma

Incidente in A1 tra Fidenza e il bivio con l'A15: si sono formati fino a 7 chilometri di coda. L'incidente, che ha visto coinvolti un'auto e un camion, è avvenuto alle 7,30 al chilometro 101.200. E' intervenuta un'ambulanza: una persona ha riportato ferite lievi. Per oltre un'ora ci sono stati rallentamenti e code viaggiando in direzione Bologna, arrivate a 7 chilometri di lunghezza.

L'incidente è risolto e il traffico ha iniziato a defluire, ma lentamente. Alle 9 restava la segnalazione di 5 chilometri di coda, in diminuzione.

Si segnalano anche code in uscita al casello di Fidenza (per tutta la durata dell'emergenza, infatti, è stata consigliata l'uscita a Fidenza, percorrendo poi la via Emilia verso Parma, come percorso alternativo).