A1, code tra Fiorenzuola e Fidenza. Lavori: uscita di Fidenza chiusa per chi arriva da Bologna

Alle 9, in A1 sono segnalati 4 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per "ripristino incidente".

Autostrade rende noto che "l'uscita di Fidenza è chiusa al traffico fino alle 6 del 8 febbraio provenendo da Bologna per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma".



Code di 4 chilometri fra Carpi e Bivio A22/A1 per traffico intenso

Disagi per traffico intenso anche attorno a Bologna.

Traffico scorrevole in Autocisa (A15)

CAMION DI VOLANTINI SI RIBALTA: A1 CHIUSA NEL TRATTO ARETINO. Un autoarticolato carico di volantini si è ribaltato in A1, all’altezza di Monte San Savino (Arezzo), in direzione sud. L’incidente è avvenuto alle 6,15 per cause da accertare. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il carico si è riversato sulla carreggiata. L’autostrada è stata chiusa in direzione sud al casello di Monte San Savino dalla polizia stradale e attualmente ci sono tre chilometri di coda. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire al casello di Arezzo e rientrare a Valdichiana.