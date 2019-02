Lavori urgenti: Autocisa chiusa tra Fornovo e Pontremoli nella notte

L'Autocisa (A15) sarà chiusa per una notte tra Fornovo e Pontremoli in entrambe le direzioni a causa di "lavori urgenti di risanamento della pavimentazione".

Dalle 21 di questa sera (6 febbraio) fino alle 6 di domattina (7 febbraio) l'autostrada A15 sarà chiusa sia nel tratto Fornovo-Pontremoli sia da Pontremoli a Fornovo. In alternativa è possibile percorrere la statale 62 della Cisa.

Il post del sindaco di Berceto Luigi Lucchi su Facebook