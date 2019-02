Camion in avaria in una galleria dell'Autocisa: fino a 6 chilometri di coda questa mattina

In Autocisa (A15) questa mattina si sono formati 6 chilometri di coda fra Berceto e Borgotaro, dal km 46+500 al km 44+000, in direzione Parma. Un camion è rimasto in panne in una galleria, attorno alle 8. Durante le operazioni di recupero è stato fatto uno scambio di carreggiata e si sono formate le code. E' intervenuta la polizia stradale. Dopo le 10 la circolazione è tornata alla normalità.