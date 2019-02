Incidente in via Langhirano: deviazioni per chi viaggia verso Corcagnano

Un incidente è avvenuto in via Langhirano nel tardo pomeriggio: sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Alle 20 sono segnalati disagi per chi viaggia in direzione di Corcagnano: all'altezza della rotatoria del Campus il traffico è deviato.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche in strada Baganzola, per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti in un incidente stradale, e in borgo Giacomo Tommasini, dove un'auto perdeva gas.