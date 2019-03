Alle 18 in A1 sono segnalati 5 chilometri di coda in direzione Bologna fra il bivio A1/A15 e Terre di Canossa-Campegine a causa di un incidente al km 124.

Rallentamenti per traffico intenso in tangenziale nord in direzione San Prospero.

In A1 c'è coda anche fra Bologna Casalecchio e il bivio raccordo Casalecchio/A1 a causa del traffico intenso.

Traffico scorrevole in Autocisa (A15).