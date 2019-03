Lavori al casello di Parma: chiusure e disagi fino al 25 marzo

Disagi fino al 25 marzo per chi usa il casello di Parma sull'A1 a causa di lavori in corso, in particolare quelli legati all'allargamento dello svincolo autostradale di Parma.

Scrive Autostrade per l'Italia sul suo sito che l'uscita di Parma è chiusa dalle 22 di stasera (7 marzo) alle 5 di domani (8 marzo) provenendo da Bologna; l'uscita consigliata è Terre di Canossa - Campegine. Negli stessi orari il casello è chiuso in entrata verso Milano, sempre per lavori. In questo caso saranno installate barriere di sicurezza.

Il casello di Parma sarà poi chiuso in entrata in entrambe le direzioni, per lavori, dalle 21 di lunedì 11 marzo alle 6 del 15 marzo. In questi giorni l'entrata consigliata verso Bologna e Milano è Parma Ovest.

Un'ulteriore chiusura in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna è annunciata fra la sera del 15 e la mattina del 25 marzo.

Scrive Autostrade per l'Italia sul suo sito:

Sulla A1 Milano-Napoli è stata programmata la chiusura della stazione di Parma, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 21:00 di venerdì 15 alle 6:00 di lunedì 25 marzo, per consentire lavori di riqualificazione e miglioramento nel tratto a doppio senso di circolazione dello svincolo che verrà ampliato per agevolare ulteriormente i flussi in entrata e in uscita. L'installazione del cantiere è stata pianificata e condivisa di concerto con la Prefettura, il Comune di Parma e la Polizia Stradale. L'impiego di squadre di lavoro su turni avvicendati ha reso possibile contrarre al minimo i tempi necessari, originariamente stimati in tre settimane, per chiudere in dieci giorni l'intervento complessivo.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

-in entrata verso Milano: Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana;

-in uscita per chi proviene da Bologna: Terre di Canossa Campegine, al km 124+300 della A1 Milano-Napoli