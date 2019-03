A1, si ribalta camion di farina: 14 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano

Disagi per chi viaggia in autostrada, questa mattina. In A1 ci sono 14 chilometri di coda fra il bivio A1/diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano a causa di un incidente avvenuto al km 52 e 600 alle 5,40. Una cisterna si è ribaltata e ha perso un carico di farina. Una persona è rimasta lievemente ferita.

Autostrade per l'Italia dice: "In alternativa si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza -Brescia verso Torino e successivamente la A7 in direzione di Milano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare la A22 del Brennero e poi la A4 in direzione di Milano".

Traffico intenso anche fra Reggio Emilia e Modena Nord (qui sono segnalate code al casello in uscita provenendo da Milano) e attorno al nodo di Bologna.

In A13 c'è una coda di 3 chilometri fra Altedo e Bologna Interporto a causa di un incidente.

In Autocisa (A15) è segnalato un veicolo fermo al chilometro 44+500 fra Berceto e Borgotaro verso Parma.