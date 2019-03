Incidente sulla via Emilia a Castelguelfo. Autostrade: vento forte in A15 fra Berceto e Pontremoli

Ci sono disagi per chi viaggia su strade e autostrade. Due veicoli si sono scontrati sulla via Emilia a Castelguelfo si è verificato attorno alle 9: due feriti lievi.

In Autocisa (A15) è segnalato vento forte nel tratto Berceto-Pontremoli.

In A1 fra Modena Nord e Reggio Emilia si sono formati 6 chilometri di coda.

Autostrade per l'Italia scrive: "Tra Modena sud e Reggio Emilia in direzione Milano, ci sono 6 km di coda in aumento per un incidente tra un camion e 2 auto avvenuto all'altezza del km 151 alle ore 8:05. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre sulla sola emergenza.In carreggiata opposta, per i curiosi, si segnalano code tra Reggio Emilia ed il bivio per la A22 Brennero-Modena.A chi è in viaggio in direzione nord consigliamo di uscire a Modena sud e rientrare a Reggio Emilia dopo aver percorso la Strada Statale 9 Via Emilia".

Disagi per traffico intenso anche attorno a Bologna.

Ricordiamo che il casello di Parma è parzialmente chiuso al traffico fino alle 6 di lunedì 25 marzo, per chi proviene da Bologna. L'uscita consigliata provenendo da Bologna è Terre di Canossa - Campegine. In alternativa, si può uscire a Parma Ovest.