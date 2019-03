Lavori conclusi: il casello di Parma riapre sabato 23 marzo

Il casello di Parma riaprirà in anticipo. Dopo la parziale chiusura dovuta ai lavori di allargamento, il casello di Parma sull'A1 sarà riaperto completamente al traffico sabato 23 marzo alle 13. Lo ha reso noto Autostrade per l'Italia. I lavori terminano quindi in anticipo rispetto alla data già annunciata del 25 marzo. "E' terminata la seconda fase di lavori perl'ampliamento del piano viabile - dice Autostrade per l'Italia - pertanto la stazione di Parma sarà completamente aperta al traffico, in entrata e in uscita, da e verso tutte le direzioni, dalle 13:00 di sabato 23 marzo".