Lavori di sistemazione del porfido: borgo Bernabei chiuso per due settimane

Da mercoledì 27 marzo a venerdì 12 aprile sarà in vigore il divieto di circolazione in borgo Bernabei, per lavori di ripristino della pavimentazione in porfido. Sono esclusi dal divieto solo i residenti. Il Comune ha reso noto che ci saranno il senso unico alternato nei tratti non interessati dal cantiere e il divieto di fermata.