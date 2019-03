Incidenti e traffico intenso verso la fiera: code in A1 a Parma e nel tratto Fiorenzuola-Fidenza

Code e disagi questa mattina in autostrada. Al casello di Parma sull'A1 è segnalata una coda in uscita per fiera (si svolge infatti il salone MecSpe). Per

lo stesso motivo si sono formati 5 chilometri di coda fra Terre di Canossa - Campegine e Parma e Autostrade consiglia a chi proviene da Bologna di uscire a Campegine. Coda di 5 chilometri anche fra bivio A1/A15 e Parma. L'uscita consigliata per chi proviene da Milano è Parma Ovest.

Altri disagi in A1 si registrano fra il bivio con l'A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano: si sono formati 6 chilometri di coda in seguito a due incidenti avvenuti al km 139 e al km 140. Sono coinvolte in tutto 7 vetture.

Altro incidente tra Fiorenzuola e Fidenza: in questo tratto ci sono 4 chilometri di coda.